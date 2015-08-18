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طيران الإمارات يستأنف رحلاته إلى بغداد الشهر المقبل

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طيران الإمارات يستأنف رحلاته إلى بغداد الشهر المقبل طيران الإمارات يستأنف رحلاته إلى بغداد الشهر المقبل
قالت شركة طيران الإمارات التى تتخذ من دبى مقرا لها إنها ستستأنف رحلات الركاب إلى العاصمة العراقية بغداد اعتبارا من 17 سبتمبر القادم واصفة الوضع هناك بأنه بات آمنا بما يكفى للعمل للمرة الأولى منذ يناير.

وقال الشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول العمليات التجارية فى الشركة فى بيان "قررنا بعد مراجعة الأحوال الأمنية وإجراءات السلامة استئناف تشغيل رحلاتنا المنتظمة بين دبى وبغداد."

ورفضت الشركة التعليق على كيفية تغير الموقف.

وستقوم الشركة بتسيير أربع رحلات أسبوعية إلى بغداد.

وعلقت طيران الإمارات رحلاتها إلى العراق قبل ثمانية أشهر بعدما أصابت رصاصات جسم إحدى طائرات شركة فلاى دبى للطيران المنخفض التكلفة أثناء هبوطها فى مطار بغداد.

وعلقت سبع شركات على الأقل رحلاتها إلى بغداد بعد حادث إطلاق النار لكن بينما استأنفت معظم الشركات رحلاتها خلال أيام لم تقدم طيران الإمارات على هذه الخطوة.

وبعد استئناف الشركة لرحلاتها إلى بغداد ستصبح شركة الاتحاد للطيران فى أبوظبى هى الشركة الوحيدة التى ما زالت تمتنع عن تسيير رحلات إلى العاصمة العراقية.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من متحدث باسم شركة الاتحاد للطيران.
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