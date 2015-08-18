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وزير خارجية ليبيا يشيد بمساندة جامعة الدول العربية لبلاده

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وزير خارجية ليبيا يشيد بمساندة جامعة الدول العربية لبلاده وزير خارجية ليبيا يشيد بمساندة جامعة الدول العربية لبلاده
أعرب محمد الدايرى، وزير خارجية ليبيا، عن ترحيبه بقرار جامعة الدول العربية بمساندة بلاده، مؤكدًا أن الأعضاء ارتقوا لمستوى المسئولية الملقاة على عاتقهم.

وأشاد الدايرى خلال مؤتمر صحفى على هامش الاجتماع الطارئ للجامعة لمناقشة الوضع فى ليبيا، اليوم الثلاثاء، بمجلس الجامعة العربية للاستجابة لطلب دعم ليبيا، وموقفها الرائع من إنشاء القوة العربية المشتركة والدعوة لمجلس الدفاع العربى المشترك الذى يضم وزراء الدفاع للدول العربية.

ومن جانبه، قال الدكتور بشر الخصاونة، سفير الأردن فى ، إن الجامعة اتفقت على عقد اجتماع تاريخى فى السابع والعشرين من أغسطس الجارى للخطوات التنفيذية لما يتعلق باتخاذ القوة وفقًا لقرار المجلس.

وفيما يتعلق بالشق التفسيرى القائل بأن المسار السياسى لابد أن يستنفذ، شدد "الخصاونة" على دعم المسار السياسى وخطوات الأمم المتحدة فى هذا الإطار.

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