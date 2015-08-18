محافظ الموصل: نورى المالكى له دور مباشر فى سقوط المحافظة بيد "داعش"

قال أثيل النجيفى، محافظ الموصل، لـ"سكاي نيوز عربية" الإخبارية ، إن رئيس الوزراء العراقى السابق نورى المالكى له دور مباشر فى سقوط الموصل بيد "داعش"، وتقرير لجنة تقصى الحقائق غير متوازن.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقى السابق نورى المالكى قال، إن النتائج التى خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل فى أيدى تنظيم داعش "لا قيمة" لها.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية دعت إلى مثول المالكى ومسئولين كبار آخرين للمحاكمة بتهمة الإهمال فيما يتعلق بسقوط الموصل، وكتب المالكى على صفحته على "فيس بوك": "ما حدث فى الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها فى أنقرة ثم انتقلت المؤامرة إلى أربيل".

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