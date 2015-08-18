أبو مازن فى طهران أكتوبر المقبل.. وسفير إيرانى لدى دولة فلسطين قريبًا

كشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نقلًا عن مصادر فلسطينية مطلعة لم تسمها، عن تفويض رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أبو مازن، لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلانى، بمسئولية ملف التواصل والعلاقة مع إيران.

وبحسب مجدلانى، فإن زيارة أبو مازن لإيران ستكون خلال شهر أكتوبر المقبل، ونفى بحسب وكالة فارس أن تكون زيارته لطهران فى إطار تراجع للعلاقة بين إيران وحركة حماس، مؤكدًا أنه بدأ اتصالاته مع إيران منذ أشهر عدة.

وطبقًا لمجدلانى، فإن زيارته لإيران كانت فرصة مهمة لإدارة حوار سياسى مباشر بعد انقطاع دام سنوات طويلة، وأفسحت المجال للتباحث فى العديد من القضايا، مبيّنا أنه لمس ليس فقط تفهمًا من قبل القيادة الإيرانية لدعم توجه فلسطين فى المحافل الدولية، بل ودعمًا فى العديد من القضايا والمواقف، وقال مجدلانى "منذ بدأنا الاتصالات مع القيادة الإيرانية لم يكن فى ذهننا أو فى تحركنا السياسى والدبلوماسى الرد على هذا الطرف أو ذاك، وأساس أى علاقة نقيمها يكون على قاعدة الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة".

ونقلت الوكالة عن مجدلانى قوله، إنه بحث مع وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، إمكانية أن يكون سفير إيران فى الأردن، سفيرًا غير مقيم لدى دولة فلسطين.

وقالت المصادر بحسب فارس، إن عباس يطمح لعلاقة متينة مع القيادة الإيرانية، واثقًا من قدرة مجدلانى على تحقيق هذا الهدف، لذلك فقد حمله مسئولية هذا الملف.

ووصف مجدلانى زيارته الأخيرة لإيران بـ"المهمة"، موضحًا أنها "أسهمت فى كسر الجليد فى العلاقات الفلسطينية الإيرانية، وأعادت الدفء لهذه العلاقة، خصوصًا بعد زيارة عباس عام 2012 لطهران، ومشاركته فى قمة عدم الانحياز هناك".

ولفت إلى أن الزيارة أسفرت عن الاتفاق على تشكيل لجنة تشاور سياسى مشتركة تجتمع مرتين فى العام، مرة فى العاصمة الأردنية عمان، ومرة فى طهران.

وأشار إلى أنه بحث مع قيادة إيران إمكانيات التعاون بين البلدين فى المجالات جميعها، لا سيما على الصعيد الاقتصادى، وتبادل الخبرات، والضمان الاجتماعى، والعلاقة بين الجامعات، مشددًا على أن الزيارة حققت اختراقًا مهمًا سنشهد نتائجه الملموسة خلال زيارة عباس المرتقبة لإيران.

وأوضح أن "الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين طهران ودول مجموعة (5+1) يوفر مناخًا مواتيًا لضمان الأمن والاستقرار فى المنطقة، ويعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية".

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