كيف تحجز شقة من وحدات المرحلة الثانية بمشروع دار مصر

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، عن طرح 25 ألف وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 100 متر مربع وحتى 150 مترا مربعا، وذلك فى 12 مدينة جديدة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دار مصر ، اعتباراً من بعد غد الخميس على أن يتم فتح باب الحجز فى شهر سبتمبر المقبل.

ويقدم "اليوم السابع" طريقة مبسطة لكيفية حجز الشقق بوحدات المرحلة الثانية من مشروع دار مصر.

أولا شروط الحجز

ثانيا: المدن التى تتضمنها المرحلة الثانية

ثالثا: أنظمة السداد:

رابعا: عدد الوحدات فى كل مدينة وسعر المتر

الأسعار:

>- أن يكون المتقدم للحجز مصريا.>- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة فى تاريخ بدء الحجز.>- لا يحق الحجز فى أكثر من مدينة.>- لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.>- 6 أكتوبر.>- الشيخ زايد.>- القاهرة الجديدة.>- الشروق.>- العبور.>- بدر.>- العاشر من رمضان.>- دمياط الجديدة.>- السادات.>- المنيا الجديدة.>- برج العرب الجديدة.>- 15 مايو .>- نظام التمويل العقارى وهو عبارة عن سداد 20% من قيمة الوحدة وباقى سعر الوحدة على 20 عاما.>- ويمكن للمتقدم الاستفادة من مبادرة البنك المركزى حتى مبلغ 500 ألف جنيه.>- النظام الثانى نظام الخمس سنوات، وهو يمكن للمتقدم أن يحصل على الوحدة بتقسيط سعرها على خمس سنوات وبدون فائدة على أن يدفع 20% من قيمة الشقة.>- مدينة 6 أكتوبر سيتم طرح 2760 وحدة.>- مدينة القاهرة الجديدة سيتم طرح 9024 وحدة.>- مدينة الشيخ زايد سيتم طرح 1608 وحدة فى مدينة الشيخ زايد.>- مدينة العوبر سيتم طرح 3 آلاف وحدة.>- مدينة الشروق سيتم طرح 1224 وحدة.>- مدينة العاشر من رمضان سيتم طرح 2112 وحدة.>- مدينة بدر سيتم طرح 1128 وحدة.>- مدينة السادات سيتم طرح 432 وحدة.>- مدينة دمياط الجديدة 1896 وحدة.>- مدينة برج العرب الجديدة سيتم طرح 624 وحدة.>- مدينة 15 مايو سيتم طرح 1512 وحدة.>- مدينة المنيا الجديدة سيتم طرح 336 وحدة.>- سعر المتر فى القاهرة الجديدة يتراوح بين 3900 إلى 4250 جنيها.>- سعر المتر فى مدينة دمياط الجديدة 3700 جنيه.>- سعر المتر فى مدينة 6 أكتوبر 3400 جنيه.>- سعر المتر فى مدينة الشروق 3100 جنيه.>- سعر المتر فى مدينة العبور 2900 جنيه.>- سعر المتر فى مدينة مدينة العاشر من رمضان 2700 جنيه.>- سعر المتر فى مدينتى بدر والسادات 2550 جنيها.>- سعر المتر فى مدينة الشيخ زايد 4 آلاف جنيه.>- سعر المتر فى مدينة 15 مايو 2800 جنيه.>- سعر المتر فى مدينة برج العرب الجديدة 2700 جنيه.

هذا بالإضافة إلى أنه سيتم سداد 2% قيمة تميز للأدوار المتكررة، و5% مصاريف صيانة يتم سدادها على دفعتين، الأولى عند الاستلام والثانية بعدها بسنة كاملة.