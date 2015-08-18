مهاب مميش:عبور ناقلة بترول عملاقة بحمولة 170ألف طن القناة الجديدة اليوم

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس الجديدة، شهدت اليوم الثلاثاء عبور ناقلة البترول العملاقة NEW HORIZON بحمولة 170 ألف طن، والقادمة من العين السخنة متجهة إلى سيدى كرير، والتى تعبر القناة فى إطار التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس والشركة العربية لخطوط الأنابيب (سوميد) لعبور الناقلات العملاقة لقناة السويس بعد تخفيف جزء من حمولاتها عبر خط السوميد.

وأشار مميش إلى أن قناة السويس، اليوم الثلاثاء، شهدت عبور 53 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات بلغت 3.1 مليون طن، حيث عبرت القناة من الشمال 25 سفينة دون انتظار بإجمالى حمولات 1.4 مليون طن، ومن الجنوب 28 سفينة عبرت بالمجرى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 1.7 مليون طن.

وأضاف، أن سفينة الحاويات MILLAU BRIDGE التى ترفع علم بنما هى أكبر سفينة تعبر القناة من الشمال بحمولة 157 ألف طن وهى قادمة من اليونان ومتجهة إلى سنغافورة.