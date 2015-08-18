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بدء الجنازة العسكرية لشهيد انفجار محكمة مصر الجديدة بمشاركة وزير الداخلية

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بدء الجنازة العسكرية لشهيد انفجار محكمة مصر الجديدة بمشاركة وزير الداخلية بدء الجنازة العسكرية لشهيد انفجار محكمة مصر الجديدة بمشاركة وزير الداخلية
تقدم اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية والدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، الجنازة العسكرية التى أقيمت للشهيد العقيد هشام الدين عبدالعزيز عزب رئيس مرور النزهة، بأكاديمية الشرطة.

كان الشهيد قد أصيب الأسبوع الماضى إثر انفجار عبوة بميدان المحكمة بمصر الجديدة، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج إلا أنه استشهد متأثراً بإصابته.

ونعت وزارة الداخلية شهيد الواجب فى بيان لها، مؤكدة مواصلتها فى حربها ضد الإرهاب، والعناصر الإجرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.
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