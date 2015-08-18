أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
اتحاد العمال يحظر التعامل مع النقابة المستقلة للنقل العام -
بكري: زيارة الرئيس لواشنطن تأثيرها مباشر سياسيًا واقتصاديًا -
«الاتحاد العالمي للبريد» يعتمد مركز تدريب إقليمي بالقاهرة -
قضاة: من حق الرئيس” مبارك” منحه معاش كرئيس جمهورية سابق -
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور..مي كساب تحتفل بزفافها على أوكا

Google+ Print
بالصور..مي كساب تحتفل بزفافها على أوكا بالصور..مي كساب تحتفل بزفافها على أوكا

الثلاثاء 18-08-2015 14:09

بحضور عدد قليل من الفنانين أقيم مساء أمس حفل زفاف الممثلة والمغنية مي كساب على مغني المهرجانات وأحد أعضاء فريق 8% أوكا.
تألقت مي في فستان زفاف أبيض كان مثار إعجاب الحضور وتحدث الجميع عن نجاحها في إنقاص وزنها وتغيير لون شعرها بما يليق بها حيث بدت مي في الحفل جميلة. ورقصت مع أوكا وسط تصفيق الحضور. واشتعلت القاعة بالرقص بمجرد وصول المطرب محمد حماقي حيث تعالت الصرخات وهنأه البعض على ألبومه الجديد"عمره ما يغيب".
شارك أيضاً في إحياء الحفل الفنان محمد منير لكن لم تستمر فقرته كثيراً حيث غنى وغادر القاعة بعدها بفترة قليلة.
حضر حفل الزفاف الذي نظمه وليد منصور كل من شذا وزوجها أحمد رزق وزوجته وأحمد عيد ورجاء الجداوي ولقاء سويدان وإيمي وزوجها غسان المولى ودلال عبد العزيز التي شاركت بالرقص وعمرو رمزي وسامح حسين وزوجته وداليا البحيري التي لفتت الأنظار بأناقتها وإزدادت الهمسات والتساؤلات عن ارتباطها بالشاب الذي لازمها طيلة الفرح وظل ممسكاً بيديها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي