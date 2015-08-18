بالصور..مي كساب تحتفل بزفافها على أوكا

بحضور عدد قليل من الفنانين أقيم مساء أمس حفل زفاف الممثلة والمغنية مي كساب على مغني المهرجانات وأحد أعضاء فريق 8% أوكا.

تألقت مي في فستان زفاف أبيض كان مثار إعجاب الحضور وتحدث الجميع عن نجاحها في إنقاص وزنها وتغيير لون شعرها بما يليق بها حيث بدت مي في الحفل جميلة. ورقصت مع أوكا وسط تصفيق الحضور. واشتعلت القاعة بالرقص بمجرد وصول المطرب محمد حماقي حيث تعالت الصرخات وهنأه البعض على ألبومه الجديد"عمره ما يغيب".

شارك أيضاً في إحياء الحفل الفنان محمد منير لكن لم تستمر فقرته كثيراً حيث غنى وغادر القاعة بعدها بفترة قليلة.

حضر حفل الزفاف الذي نظمه وليد منصور كل من شذا وزوجها أحمد رزق وزوجته وأحمد عيد ورجاء الجداوي ولقاء سويدان وإيمي وزوجها غسان المولى ودلال عبد العزيز التي شاركت بالرقص وعمرو رمزي وسامح حسين وزوجته وداليا البحيري التي لفتت الأنظار بأناقتها وإزدادت الهمسات والتساؤلات عن ارتباطها بالشاب الذي لازمها طيلة الفرح وظل ممسكاً بيديها.