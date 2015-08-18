نيك غوردون يعبّر عن خسارته بوبي كريستينا براون للمرّة الأولى

عبّر Nick Gordon، للمرة الأولى، منذ وفاة حبيبته Bobbi Kristina Brown، عن خسارته لها بكلمات مؤثرة على صفحته الخاصّة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب Nick: "أنظر إلى صورنا.. أحياناً تجعلني أبتسم وأحياناً أبكي".

كما كتب في تعليق آخر كلمات تعبّر عن حبّه لها، جاء فيها: "أنا سعيد ومحظوظ جداً لأنّ براون كانت في حياتي، سأحبك دائماً وأبداً".

يُشار إلى أنّ Bobbi ابنة الراحلة Whitney Houston توفيت يوم الأحد في 26 تموز/يوليو 2015 عن عمر ناهز الـ22 عاماً.

يُذكر أنه على الرغم من عدم وجود أيّ دلائل تثبت تورّط Nick Gordon في قضية وفاة Bobbi Kristina Brown، فإنّ عائلة الراحلة رفضت بأيّ شكل من الأشكال تقبّله أو وجوده بقربها أثناء مراسم الدفن والوداع.



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