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بالفيديو: ما الذي جمع جوليا روبرتس وجوان بايز مع تايلور سويفت ؟

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الثلاثاء 18-08-2015 14:32

فاجأت النجمة العالمية Taylor Swift جمهورها في سانتا كلارا أثناء حفلتها التي تدخل في سياق جولتها العالمية 1989، عندما أطلت على المسرح وهي برفقة الممثلة الكبيرة Julia Roberts والفنانة الأسطورية Joan Baez.
وأظهرت النجمتان حبّهما ودعمهما الكامل لـ Taylor بارتدائهما قمصاناً تُنسب إلى جولتها العالمية التي تقوم بها.
واللافت أن Julia البالغة من العمر 47 عاماً كانت كعادتها من دون مكياج، كما شوهِدت وهي جاثية على ركبتيها مظهرةً تقديرها الذي تكنّه لـ Joan البالغة من العمر 74 عاماً، التي قدّمت لها بدورها وردة حمراء كانت تحملها بيدها.
وعبّرت Taylor البالغة من العمر 25 عاماً عن فرحتها بانضمام عملاقتين كـ Julia و Joan إليها، فنشرت صورة لها معهما من الحفل، وعلّقت عليها بالقول: "الليلة رقصت Julia Roberts و Joan Baez على إيقاع أغنية "Style"! هاتان المرأتان تُعتبران النموذج الحي الذي أحاول حذو حذوه في هذه الحياة، يا له من شرف لي!".
يذكر أن فتيات فرقة Little Mix شاركن تايلور في هذا الحفل، إذ أدّين معاً أغنيتهنّ الجديدة Black Magic.

 

 

 

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