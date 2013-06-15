بكار: مؤتمر اليوم لم يكن لنصرة سوريا.. لكن لنصرة مرسي

كتب : محمد عاشور منذ 38 دقيقة

نادر بكار

قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور السلفي، إن الهدف من المؤتمر الذي ترأسه الرئيس محمد مرسي، اليوم، لم يكن نصرة سوريا، لكنه كان لنصرة الرئيس نفسه، مشيرا إلى أن الحزب غاب عن حضور المؤتمر لأنه يعلم أن فعاليته "مفتعلة"، ولها غرض غير معلن.

وأشار بكار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، مع الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الرئيس أعلن وقوفه ضد حزب الله، ولم يعلن نفس الموقف مع إيران وروسيا الداعمان الرئيسان لبشار الأسد، مشيرا إلى أن حديث الرئيس اليوم تناقض مع ما قاله أثناء زيارته لروسيا.

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