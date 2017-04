Mission: Impossible - Rogue Nation صامد في المرتبة الأولى

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، دخول الفيلم الكوري الجنوبي Veteran حيث حصد 15.2 مليون دولار، وتراجع فيلم Fantastic Four الى المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 16.2 مليون دولار، ودخل الفيلم الكوري الجنوبي Veteran في المرتبة الثالثة مع 18.2 مليون دولار، ودخل الفيلم الصيني Go Away Mr. Tumor في المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 21.5 مليون دولار وبقي فيلم Mission: Impossible - Rogue Nation في المرتبة الأولى بعد أن جمع 46.1 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم The Gift الى المرتبة الخامسة حيث جمع 6.5 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Fantastic Four الى المرتبة الرابعة مع 8.1 مليون دولار، ودخل فيلم The Man From U.N.C.L.E. في المرتبة الثالثة حيث جمع 13.4 مليون دولار، وتراجع فيلم Mission: Impossible - Rogue Nation الى المرتبة الثانية مع 17.1 مليون دولار، ودخل فيلم Straight Outta Compton في المرتبة الأولى بعد أن حصد 60.2 مليون دولار.

في لبنان، دخل فيلم Absolutely Anything في المرتبة الخامسة حيث شاهده 4208 شخص، ودخل أيضاً فيلم Fantastic Four في المرتبة الرابعة مع 6304 مشاهد، وتراجع فيلم Inside Out من المرتبة الثانية الى الثالثة حيث شاهده 6272 شخص، ودخل فيلم Vacation مباشرة في المرتبة الثانية مع 7847 مشاهد، وبقي فيلم Mission: Impossible - Rogue Nation في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 15092 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Inside Out الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 28632 شخص، ودخل فيلم Vacation في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 31645 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة أيضاً دخول فيلم Fantastic Four حيث شاهده 66464 شخص، ودخل الفيلم الهندي Brothers في المرتبة الثانية حيث شاهده 76011 شخص وبقي فيلم Mission: Impossible - Rogue Nation في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 79164 شخص.

في مصر، دخل فيلم The Gallows في المرتبة الخامسة حيث جمع 522 ألف جنيه، وبقي فيلم "الخلبوص" في المرتبة الرابعة حيث جمع 860 ألف جنيه، وبقي فيلم Ant-Man في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 868 ألف جنيه، وبقي أيضاً فيلم "شدّ أجزاء" في المرتبة الثانية مع مليون و 98 ألف جنيه وصمد فيلم "ولاد رزق" في المرتبة الأولى بعد أن جمع مليون و 851 ألف جنيه.