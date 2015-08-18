رئيس ديوان الرئاسة بعهد مرسي: كنت أقابله حاملًا سلاحي

أكد “محمد رفاعة الطهطاوي” رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أنه أثناء فترة الرئيس المعزول”محمد مرسي”، كبار موظفي الرئاسة كانوا لا يخضعون للتفتيش ضارباً مثال بأنه كان يقابل الرئيس الأسبق “مرسي” على سبيل المثال حاملاً سلاحه الشخصي.

ونفى “الطهطاوي” خلال إفاداته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار “محمد شيرين فهمي ” التي تنظر القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر ” أن يكون رئيس الجمهورية هو من أصدر تعليماته بأن يكون مدير مكتبه هو من يعرض عليه مراسلات الجهات السيادية ذاكراً أمثلة من عهود سابقة كان مدير المكتب هو من يقوم بتلك المهمة.

وأكد ان خروج أياً من مستندات الرئاسة خارج مقراتها يعد مخالفاً للقانون ، مؤكداً انه لو صح ان بعضاً منها نٌقل لمنزل أمين الصيرفي فإن ذلك يعد مخالفاً نافياً علمه كيف تم ذلك.

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

ونسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات.