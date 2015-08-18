القبض على مدير شركة للاستثمار العقارى تقوم بالنصب على المواطنين بالعجوزة

ألقت مباحث الأموال العامة بالجيزة، برئاسة العميد محمد حسن مدير إدارة مباحث الأموال العامة بالجيزة، القبض على مدير شركة للاتجار فى الشقق والفيلات بالساحل الشمالى، وذلك بعد العديد من البلاغات ضدها يتهمها بالنصب و دم وجود أراضٍ لها بالساحل.

وردت معلومات لضباط مباحث الأموال العامة بالجيزة، بوجود شركة تدعى الشركة العربية للاستثمار العقارى مقرها العجوزة، تقوم بالنصب على المواطنين، وذلك ببيع الفيلات والشاليهات بمنطقة الساحل الشمالى دون أن يكون لهم أراضٍ أو أملاك بالمنطقة.

وورد العديد من البلاغات لقسم العجوزة برئاسة المقدم كريم على رئيس المباحث بإشراف العميد محمد عبد التواب مقتش مباحث الدقى والعجوزة العديد من البلاغات من المواطنين بقيام شركة استثمار عقارى بالنصب عليهم، وأنهم دفعوا مبالغ تصل إلى 15 مليون جنيه من أجل الحصول على فيلات وشاليهات بالساحل الشمالى دون أن يكون لها وجود على أرض الواقع.

وعلى الفور أمر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بتحرك قوة من ضباط قسم العجوزة والأموال العامة، وتمت مداهمة الشركة والقبض على مديرها "جوزيف .ص"، وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض على صاحب الشركة ويدعى "هانى .م".

حرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيقات.