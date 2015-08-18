أمن الإسكندرية يضبط 4 من الإخوان مطلوبين فى قضايا تحريض على العنف

قام ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بمأمورية بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطنى وضباط الإدارة العامة للأمن المركزى بالتنسيق مع فرع الأمن العام بدائرة قسم محرم بك.

وأسفرت المأمورية عن ضبط كل من "ماضى.ج.م.م" 47 سنة صاحب مطعم مقيم دائرة القسم و"الشناوى.ع.أ" 51 سنة موظف بجمرك الإسكندرية مقيم دائرة القسم و"محمد.م.م.ش" 50 سنة بالمعاش مقيم دائرة القسم، والمطلوب ضبطهم فى القضية إدارى قسم شرطة أول المنتزه" تظاهر وتحريض على العنف" و"خالد م.خ" 47 سنة مهندس مقيم دائرة القسم المطلوب ضبطه فى القضية إدارى قسم شرطة ثان المنتزه "تظاهر وتحريض على العنف".

وجار تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.