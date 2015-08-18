فصل 9 عمال بشركة للجبس بالسخنة.. والمتضررون يحررون محضرا

أصدرت شركة لصناعة الجبس بمنطقة السخنة فى السويس اليوم الثلاثاء، قرارا بفصل 9 من العاملين بالمصنع لاتهامهم بتحريض العمال بالشركة على الإضراب والاحتجاج، فيما قام العمال بتحرير محضر رقم 1617 إدارى عتاقة ضد إدارة الشركة بقسم شرطة عتاقة بالسويس.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد العمال فى أقوالهم بالمحضر المحرر أنهم تم فصلهم تعسفيا وأنهم لم يرتكبوا أى عمل ضد المصنع أو إدارة الشركة المسئولة عن المصنع.
وأشار العمال إلى أن جميع العاملين بالمصنع لا يحصلون على أرباح سنوية، وأن إدارة الشركة كانت تستعد منذ فترة لفصل العمال.
من جانب آخر، قال مسئول بإدارة الشركة "إن العمال المفصولين حرضوا العمال على عدم الانتظام فى العمل، مما تسبب فى توقف العمل بالمصنع لفترات بسبب التحريض الذى حدث".