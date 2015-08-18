فصل 9 عمال بشركة للجبس بالسخنة.. والمتضررون يحررون محضرا

أصدرت شركة لصناعة الجبس بمنطقة السخنة فى السويس اليوم الثلاثاء، قرارا بفصل 9 من العاملين بالمصنع لاتهامهم بتحريض العمال بالشركة على الإضراب والاحتجاج، فيما قام العمال بتحرير محضر رقم 1617 إدارى عتاقة ضد إدارة الشركة بقسم شرطة عتاقة بالسويس.

وأكد العمال فى أقوالهم بالمحضر المحرر أنهم تم فصلهم تعسفيا وأنهم لم يرتكبوا أى عمل ضد المصنع أو إدارة الشركة المسئولة عن المصنع.

وأشار العمال إلى أن جميع العاملين بالمصنع لا يحصلون على أرباح سنوية، وأن إدارة الشركة كانت تستعد منذ فترة لفصل العمال.

من جانب آخر، قال مسئول بإدارة الشركة "إن العمال المفصولين حرضوا العمال على عدم الانتظام فى العمل، مما تسبب فى توقف العمل بالمصنع لفترات بسبب التحريض الذى حدث".