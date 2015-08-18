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العشرات يشيعون جنازة توحيد البنهاوى أمين عام الحزب الناصرى بالقليوبية

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العشرات يشيعون جنازة توحيد البنهاوى أمين عام الحزب الناصرى بالقليوبية العشرات يشيعون جنازة توحيد البنهاوى أمين عام الحزب الناصرى بالقليوبية
شيع العشرات من أعضاء الحزب الناصرى وممثلى القوى السياسية جنازة توحيد البنهاوى أمين عام الحزب بالقليوبية والقيادى بالحزب والذى وافته المنية عقب إجراء عملية قلب مفتوح.

وشيعت الجنازة من مسجد الرفاعى بشبرا الخيمة محل إقامة المتوفى متجهة لدفنه بمثواه الأخير بمقابر العائلة بقرية الشموت ببنها.

شارك فى تشييع الجنازة سيد عبدالغنى عضو المكتب السياسى بالحزب الناصرى وعلى الهادى عضو الهيئة العليا وأحمد حسين أمين الحزب بقليوب وصلاح حسب الله رئيس حزب الحرية وكامل السيد أمين حزب التجمع بالقليوبية وسامى أمام عن التحالف الاشتراكى ولفيف من زملائه وعدد كبير من الأهالى.

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