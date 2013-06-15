عاصم عبدالماجد: مصر اليسارية انهزمت في 67.. ولن ندع "المتمردين" يغتصبون حلمنا

كتب : محمود شعبان بيومي منذ 30 دقيقة

عاصم عبدالماجد

قال عاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، إن صلاح الدين الأيوبي نجح في تطهير مصر من الشيعة ثم نجح في تحرير القدس، متسائلا: "أتدرون ماذا كانت صيحة قطز، إنها وا إسلاماه والتي هزمت الصليبيين".

وأضاف: "مصر اليسارية انهزمت في 67 أما مصر الليبرالية التي عايشناها فقد باعت القضية الفلسطنية ومصر مبارك باعت الجميع، أما مصر الآن فهي التي ستحرر القدس وكل محاولات التمرد على الدين والشرعية ستبوء بالفشل".

وتابع: "التمرد الذي قال إن الفاشية دينية وبدأت بفتح مكة هؤلاء هم المتمردون ولقد قسمنا ألا ندع متمردا يغتصب منا مصر"، لافتا إلى أنه "لن ندع المتمردين يغتصبون الحلم، سنعيدها ثورة إسلامية إن حدث ذلك هذا عهدنا معكم ومع شعبكم أطيب وعهدنا مع الرجل الذي بايعناه وبايعه الشعب كله".

وتابع: "تعلمنا من مقتل عثمان ابن عفان لن نسلم مرسي لأعدائه، وأن خيار الشعب سيحميه بدمه ولابد من قطع رأس الفتنة والإفساد الذي جاوز مداه يريد أن يرفع عنه البلاء ويحقق العدل فيه إن تمنع الخمر والربا والميسر نحن سيف الشعب تحصن بالشعب ولا تتحصن بالمؤسات وموعدنا 30 يونيو الثورة الإسلامية الكبرى".

الأخبار المتعلقة:

عمرو أديب لمرسي: "جاي تهدد حزب الله.. طب هدد إيران لو راجل"

سيد عبدالعال : خطاب مرسي "نكتة".. وعليه أن يقطع العلاقات مع إسرائيل قبل سوريا

بكار: مؤتمر اليوم لم يكن لنصرة سوريا.. لكن لنصرة مرسي

الحريري: قطع العلاقات مع سوريا بمثابة إعلان حرب ويضر بمصالحها

الحريري: قرار مرسي سيحول الموقف في سوريا لحرب طائفية

تمرد لـ"مرسي": أيامك في الحكم معدودة وجماعتك لن تنفعك

مصر تدعو الدول العربية والإسلامية لقمة طارئة لنصرة سوريا

تصفيق حاد وهتاف للرئيس فور إعلانه قطع العلاقات مع النظام السوري

عدم جواز تهنئة الأقباط بأعيادهم.. أبرز فتاوى المتحدثين في مؤتمر نصرة سوريا

بمباركة مرسي.. عبدالمقصود يدعو على "متمردي" 30 يونيو: اللهم اكسر شوكة الكافرين والمنافقين

النجار: بئس العقول التي تحتكر الإيمان وهي أبعد ما تكون عنه

نشيد "في سبيل ديننا" في مؤتمر "نصرة سوريا"

أيمن الصياد: الكل يلعب لعبته والسوريون "وحدهم" يدفعون الثمن

وزير الأوقاف: الجهاد بالمال والنفس مطلوب في سوريا

محمد عبدالمقصود لمرسي: عليك أن تستغنى عن "الأنجاس" الذين لا يعترفون بالنبي وأهل بيته

محمد حسان: يجب على مرسي والحكام العرب تقديم السلاح لشعب سوريا

أمين الهيئة الشرعية يلقي شعرا لنصرة القدس وسوريا

مفتي الإخوان: بشار لا يدرك أن الدماء تزيد الشعوب إصرارا

علي السالوس: الجهاد في سوريا فرض.. والحرب الآن بين مؤمنين وكفار

حضور مؤتمر "نصرة سوريا" يتسابقون لتقبيل يد مرسي

وصول مدير مكتب الرئيس.. و"مرسي" يشارك في فعالية نصرة سوريا بعد دقائق