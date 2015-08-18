بالصور..الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية لـ10 قرى بالإسماعيلية

أكد المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، على رؤساء الوحدات المحلية للقرى العشر التى يجرى التجهيز لإعداد المخططات الاستراتيجية لها، بضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لفرق العمل التابعة للهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتوفير كافة البيانات الموثقة والمدققة لسرعة الانتهاء من إعداد المخططات.

وتشمل قرى: هويس سرابيوم وكسفريت بمركز فايد والتقدم وجلبانة والسلام الجديدة بالقنطرة شرق والبياضية وأبو طفيلة والروضة بالقنطرة غرب والملاك والسلام بالتل الكبير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم، بحضور وفد من ممثلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، برئاسة المهندسة سلوى عبد الوهاب عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندسة جليلة حسن، مدير عام مدن وقرى المحافظات النائية، والدكتور مهندس السيد حجازى، رئيس لجنة التخطيط العمرانى بالإسماعيلية، ورؤساء القرى العشر.

واستعرض السكرتير العام أثناء المؤتمر كافة التدريبات والتنسيقات الخاصة بمشروع إعداد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد 10 قرى من قرى المحافظة بمختلف مراكزها والتى تأتى ضمن تنفيذ برامج وخطط المحافظة لإعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وضمن المشروع القومى لتنمية الريف المصرى.

وأشار السكرتير العام إلى أن المخططات الاستراتيجية للقرى سوف تساهم فى تحديد الاحتياجات المستقبلية لكل قرية فى جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية وتحديد الحيز العمرانى للقرى واستعمالات الأراضى المختلفة والاشتراطات التخطيطية والبنائية وبرامج وأولويات التنفيذ ومصادر التمويل وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية حديثة لكل قرية وتحديد حجم السكان المتوقع فى سنة.



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