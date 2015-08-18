ألفيش: ببساطة.. أتليتك بلباو كان الأفضل

(إفي): اعترف البرازيلي دانييل ألفيش مدافع برشلونة بأن أتليتك بلباو استحق التتويج بلقب كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم، بعد تعادل الفريقين الاثنين بهدف على ملعب (كامب نو) في لقاء الإياب.

وقال ألفيش عقب المباراة "ربما دفعنا ثمنا للجهد الذي بذلناه في مباراة إشبيلية في كأس السوبر الأوروبية أو لقلة الوقت الذي حظينا به للاستعداد. ربما افتقدنا للإيقاع المناسب ولا يزال علينا استعادة اللياقة، لكن كل ذلك لا يعد عذرا. ببساطة.. بلباو كان أفضل منا، واستحق اللقب".

وأوضح المدافع البرازيلي في كل الأحوال أن "خسارة هذه الكأس لا تقلل من جدارة الفريق في الموسم الماضي"، كما قلل من أهمية عدم قدرة برشلونة على إحراز ألقاب كل البطولات التي يخوضها في 2015.

وصرح اللاعب "السداسية أمر يتعلق أكثر بالجمهور. نحن نركز على كل بطولة، على تحقيق الأهداف، ولا بد من إعطاء البطولات المحرزة قيمتها، لأن تحقيق هذه الأهداف يزداد صعوبة بمرور الوقت".

وعندما سئل عن رأيه في طرد زميله جيرارد بيكيه للاعتراض على مساعد الحكم لعدم احتسابه تسللا، قال ألفيش إنه لم يتحدث إلى زميله بعد، لكنه في كل الأحوال رفض أن تكون البطاقة الحمراء المشهرة قبل 33 دقيقة من نهاية اللقاء، سببا في خسارة فريقه -الذي سقط ذهابا خارج قواعده برباعية بيضاء- للقب المحلي.

وقال: "إنه قرار للحكم أضر بنا بالطبع، لكنه ليس مبررا. أتليتك توج عن جدارة".