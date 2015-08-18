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«أبو مازن» و «بري» و«سلام» يبعثون برقيات عزاء للرئيس السيسي

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«أبو مازن» و «بري» و«سلام» يبعثون برقيات عزاء للرئيس السيسي «أبو مازن» و «بري» و«سلام» يبعثون برقيات عزاء للرئيس السيسي

وأبو مازن

بعث رئيسا مجلس النواب نبيه بري والحكومة اللبنانيين تمام سلام برقيتي عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في وفاة والدته.كما بعث رئيس “حزب الاتحاد اللبناني” وزير الدفاع اللبناني الأسبق عبد الرحيم مراد برقية مماثلة إلى الرئيس السيسي معزيا في وفاة والدته.

وقال مراد في البرقية”تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة والدتكم المصون، مدركين حجم الخسارة التي منيت بها الأسرة الكريمة بهذا المصاب الجلل، وعزاؤنا إنها أنجبت أمثالكم يا سيادة الرئيس لقيادة المرحلة الصعبة، التي تمر بها والأمة العربية والتي تتطلع بأمل كبير إلى الدور الريادي الذي تقومون به لتصحيح مسار العمل العربي، وفق أهدافه في التماسك الوطني والقومي، والنهوض التنموي الشامل”.

وأضاف “باسمي وباسم قيادة حزب الاتحاد، أتقدم يا سيادة الرئيس إليكم, وإلى أسرتكم الكريمة ولشعب مصر الشقيق الذي أحبكم بخالص العزاء سائلين المولى عز وجل أن يتغمد والدتكم بواسع رحمته وأن يلهمكم والأسرة الكريمة الصبر والسلوان”.

وقد بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن» برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في وفاة والدته وقال الرئيس عباس، في برقية التعزية، “في هذا المصاب الجلل، فإننا نشارككم وأفراد الأسرة الكريمة كافة العزاء والمواساة داعين لله أن يشملها بعميم عفوه وغفرانه ويسكنها فسيح جناته، سائلينه سبحانه وتعالى، إن يمدكم بعونه وتوفيقه وبموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم ومصر وشعبها العظيم بكل خير”.

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