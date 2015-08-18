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ضبط 14 سلاح ناري ومواد مخدرة بحوزة تشكيل عصابي في البساتين

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ضبط 14 سلاح ناري ومواد مخدرة بحوزة تشكيل عصابي في البساتين ضبط 14 سلاح ناري ومواد مخدرة بحوزة تشكيل عصابي في البساتين

 

أرشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة بحوزة تشكيل عصابي بالبساتين،  حيث وردت معلومات للعميد غالب مصطفى، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمديرية حول ضبط: ”نعيم .ع”، عاطل ومقيم أطفيح بالجيزة، السابق اتهامه في القضية رقم 33025/2011م الصف بالجيزة مخدرات والمحكوم عليه في القضيتين أرقام 9699 ، 8172 لسنة 2012م جنح الخليفة والمقضي فيها بالحبس سنتين، و”تامر .ف”، بالاتجار بالمواد المخدرة.

وتمكن الرائد محمد أنور فهمي، الضابط بإدارة مكافحة المخدرات، من ضبطهما حال تواجدهما أعلى الطريق الدائري دائرة قسم البساتين يستقلان سيارة أجرة، وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 54.200 كيلو جرام، 7 سلاح ناري 7 بندقية خرطوش شوت جن عيار 12 مم وعدد 25 طلقة من ذات العيار، ومبلغ مالي 800 جنيه.

وبمناقشتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار وتحصلهما عليها من أحد الأشخاص، تحرر عن ذلك المحضر اللازم،  وتولت النيابة العامة التحقيق.

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