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20 أغسطس.. استلام الوحدة الطبية بأبو بسيسة من هيئة الإنتاج الحربي

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20 أغسطس.. استلام الوحدة الطبية بأبو بسيسة من هيئة الإنتاج الحربي 20 أغسطس.. استلام الوحدة الطبية بأبو بسيسة من هيئة الإنتاج الحربي

وافق السيد هاني المسيري، مُحافظ الأسكندرية، على تشكيل لجنة لتسلم وحدة طب الأسرة بقرية أبو بسيسة بالعامرية، والمقرر تسلمها من الهيئة القومية للإنتاج الحربي يوم 20 أغسطس الجاري، والتي تقدم خدماتها لـ 8 ألف مواطن من أهالى القرية، والتي تبعد مسافة 5 كيلومتر عن أقرب مستشفى، وهى مستشفى العامرية العام .

كان رئيس الوزراء المُهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزارء، قد قرر في نوفمبر الماضي إنشاء الوحدة على أرض مساحتها 700 متر مربع، والتي كان قد تبرع بها أهالى القرية، بتكلفة إنشائية مليون ونصف المليون جنيه، والتي تحملتها الموازنة العامة للدولة .

وكلف ” المسيري “، الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالأسكندرية، أن تقدم الوحدة خدمات الاستقبال والطوارئ، وعيادة أمراض الأطفال، وعيادة تنظيم الأسرة، وعيادة الأمراض المزمنة، كما تحتوى الوحدة على معمل وصيدلية.

وأكد” حجازي “، أنه قد تم توفير القوى البشرية اللازمة لتشغيل الوحدة من أطباء وتمريض، وفنيين عن طريق منطقة العامرية الطبية .

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