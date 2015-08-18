أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
اتحاد العمال يحظر التعامل مع النقابة المستقلة للنقل العام -
بكري: زيارة الرئيس لواشنطن تأثيرها مباشر سياسيًا واقتصاديًا -
«الاتحاد العالمي للبريد» يعتمد مركز تدريب إقليمي بالقاهرة -
قضاة: من حق الرئيس” مبارك” منحه معاش كرئيس جمهورية سابق -
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

جمعية مناظير المفاصل تنظم مؤتمر بعنوان “الجديد والحديث في مجال جراحات مفصل الكتف”

Google+ Print
جمعية مناظير المفاصل تنظم مؤتمر بعنوان “الجديد والحديث في مجال جراحات مفصل الكتف” جمعية مناظير المفاصل تنظم مؤتمر بعنوان “الجديد والحديث في مجال جراحات مفصل الكتف”

“الجديد والحديث فى مجال جراحات مفصل الكتف”

نظمت جمعية مناظير المفاصل وإصابات الرياضة المصرية، مؤتمرها العلمي الرابع تحت عنوان “الجديد والحديث فى مجال جراحات مفصل الكتف”صرح بذلك الدكتور عادل حامد استاذ ورئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الزهراء الجامعي التابع لكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة ورئيس جمعية جراحة مناظير المفاصل المصرية.

وأعلن الدكتور عادل حامد رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر ناقش على مدى يومين عدد من الابحاث العلمية المحكمة تناولت كل ماهو جديد وحديث في مجال جراحات مفصل الكتف موضحا إن المؤتمر شهد مشاركات عديدة من جميع الأطباء من أساتذة الجامعات المصرية ووزارة الصحة إضافة الى اطباء من مستشفيات القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف رئيس جمعية جراحة مناظير المفاصل المصرية إن أبرز الابحاث قد تناولت كل ماهو جديد وحديث فى مجالات علاج الخلع المتكرر لمفصل الكتف وإصابات العضلة المدورة للكتف، كما تناول المؤتمر جلسات للطرق الحديثة في مجالات تركيب المفاصل الصناعية لمفصل الكتف.

كما أضاف الدكتور عادل حامد إن هذه المؤتمرات العلمية من شأنها أن تعود بالنفع وتبادل الخبرات بين الاطباء بعضهم البعض في اطار التعليم الطبي المستمر والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا