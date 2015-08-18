جمعية مناظير المفاصل تنظم مؤتمر بعنوان “الجديد والحديث في مجال جراحات مفصل الكتف”

نظمت جمعية مناظير المفاصل وإصابات الرياضة المصرية، مؤتمرها العلمي الرابع تحت عنوان “الجديد والحديث فى مجال جراحات مفصل الكتف”صرح بذلك الدكتور عادل حامد استاذ ورئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الزهراء الجامعي التابع لكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة ورئيس جمعية جراحة مناظير المفاصل المصرية.

وأعلن الدكتور عادل حامد رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر ناقش على مدى يومين عدد من الابحاث العلمية المحكمة تناولت كل ماهو جديد وحديث في مجال جراحات مفصل الكتف موضحا إن المؤتمر شهد مشاركات عديدة من جميع الأطباء من أساتذة الجامعات المصرية ووزارة الصحة إضافة الى اطباء من مستشفيات القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف رئيس جمعية جراحة مناظير المفاصل المصرية إن أبرز الابحاث قد تناولت كل ماهو جديد وحديث فى مجالات علاج الخلع المتكرر لمفصل الكتف وإصابات العضلة المدورة للكتف، كما تناول المؤتمر جلسات للطرق الحديثة في مجالات تركيب المفاصل الصناعية لمفصل الكتف.

كما أضاف الدكتور عادل حامد إن هذه المؤتمرات العلمية من شأنها أن تعود بالنفع وتبادل الخبرات بين الاطباء بعضهم البعض في اطار التعليم الطبي المستمر والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.