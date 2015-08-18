"التربية" تعلن موعد وأماكن توزيع الزي المدرسي



> أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء توزيع الزي المدرسي اعتباراً من بعد غد الخميس، مؤكدة توفير 14 منفذاً للبيع في مختلف مدن الدولة لتسهيل اجراءات البيع والتوزيع على أن تخصص الفترة الصباحية يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع للسيدات.



> وقالت الوزارة على حسابها الرسمي في تويتر إنها عمدت إلى زيادة أعداد الموظفين وبالإضافة إلى مشاركة طلاب "فزعة" لتيسير عملية البيع في المراكز، على أن تبدأ ساعات العمل في المراكز من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الثامنة والنصف مساءً.

ودعت الوزارة الجمهور إلى المبادرة وزيارة مراكز البيع للحصول على الزي المدرسي قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد تحاشياً للازدحام، مضيفة أن مبادرة الزي المدرسي الجديد تأتي استجابة لتوجهات الوزارة في توفير زي يتمتع بمواصفات محددة تنسجم مع الهوية الوطنية.

وأكدت الوزارة أن القاعات المخصصة لاستقبال الجمهور معدة بشكل مريح وتتضمن جميع الخدمات التي يحتاجها الزائرون، وأن جميع المقاسات للطلاب والطالبات متوفرة بمختلف مراحلهم العمرية وبأسعار تراعي الظروف الاقتصادية للأسر.

وحسب الوزارة فإن التصاميم الخاصة في الزي المدرسي معبرة عن روح البيئة التعليمية، وتتماشى مع ما يرتبط بها من أصول تربوية وضوابط.

واختتمت، أن المجال أمام أولياء الأمور والطلبة للحصول على الزي المدرسي مفتوح حتى 29 من الشهر الجاري.