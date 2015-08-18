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بالصور..رئيس ديوان "مرسى" لـ"قاضى التخابر": مراسلات الجهات السيادية لم تمر عليا

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تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة منذ قليل، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

واستمعت المحكمة لـ "محمد فتحى رفاعة الطهطاوى" رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق والمحبوس على ذمة قضية أخرى مرتديا البدلة الزرقاء أمام المحكمة، والذى قال إنه كان يباشر عمله كرئيس للديوان وكل ما يتعلق بشئون الرئاسة، وإدارة كبير الياوران وهو الإشراف على الياوران، وشرح الطهطاوى كيفية وصول الرسائل إلى الرئاسة ودخولها إلى الرئيس عن طريق المختصين بمؤسسة الرئاسة.

وأضاف الطهطاوى أن كبير الياوران هو المسئول عن الاتصال بين الرئيس والقوات المسلحة، وأن تلك المراسلات كانت تعرض على الرئيس إما مباشرة عبر رئيس الجهة، أو عن طريق مظروف يسلم لمكتب رئيس الجمهورية مباشرة، مشدداً فى هذا الشأن على أن ذلك النوع من المراسلات كان يتوجه مباشرةً لمكتب الرئيس.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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