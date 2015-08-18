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ضبط 6 أطنان سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بكفر الزيات

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ضبط 6 أطنان سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بكفر الزيات ضبط 6 أطنان سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بكفر الزيات
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية، من ضبط سيارة نقل محملة بـ 6 أطنان سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط السيارة رقم1253 م أ ص قيادة أحمد س ع 28سنة محملة بـ (6000) لتر سولار مدعم، تحرر المحضر رقم 39938 جنح مركز كفر الزيات وباشرت النيابة العامة التحقيق.
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مصر 365

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