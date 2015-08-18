الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على حريق بورشة نجارة دون خسائر بشرية

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد من السيطرة على حريق نشب فى ورشة نجارة بالمنطقة الحرفية بمدينة موط التابعة لمركز الداخلة، اليوم الثلاثاء، حيث التهمت النيران محتويات الورشة ولم تسفر عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحادث، وتم تحرير المحضر 1200 إدارى لسنة 2015م وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، قد تلقى إخطارا يفيد نشوب حريق فى ورشة نجارة فى مدينة موط ملك المواطن سعد مصطفى إسماعيل 45 سنة مدرس، والذى أسفر عن التهام كمية أخشاب ومعدات تصنيع الأخشاب وتم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.