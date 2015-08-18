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إرجاء جلسة محاكمة أنصار "أحمد الأسير" لـ 15 سبتمبر بعد القبض عليه

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إرجاء جلسة محاكمة أنصار "أحمد الأسير" لـ 15 سبتمبر بعد القبض عليه إرجاء جلسة محاكمة أنصار "أحمد الأسير" لـ 15 سبتمبر بعد القبض عليه
أرجأت المحكمة العسكرية اللبنانية جلسة محاكمة موقوفى أحداث عبرا المتهم فيها أحمد الأسير وأنصاره بالاعتداء على الجيش اللبنانى إلى 15 سبتمبر المقبل، بعد القبض على الأسير ما سيغير مسار القضية.
>وطلبت النيابة العامة استجواب أحمد الأسير ومحاكمته باعتباره المتهم الرئيس فى القضية.

وقال رئيس المحكمة العسكرية القاضى خليل إبراهيم ـ خلال جلسة اليوم الثلاثاء ـ لمحاكمة موقوفى أحداث عبرا بصيدا بجنوب لبنان " إن هذه القضية والموقوفين فيها معلقون بشخص أحمد الأسير الذى يعتبر الشخص المحورى فى الملف ومجرد مثوله أمام المحكمة سيغير الملف لأن معطيات جديدة ستظهر".

يشار إلى أن الأسير تزعم مجموعة سلفية مسلحة اعتدت على الجيش اللبنانى الذى قام بمحاصرتها والقضاء عليها الصيف قبل الماضى وانتهت الأزمة المعروفة بأحداث عبرا بهروب الأسير والمطرب اللبنانى المعتزل فضل شاكر حيث ظل الأول مختفيا عن الأنظار إلى حين القبض عليه أمس الأول خلال محاولته الهروب إلى نيجيريا.
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