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نبيل العربى يدين استمرار القصف العشوائى للمدنيين فى مدينة دوما السورية

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نبيل العربى يدين استمرار القصف العشوائى للمدنيين فى مدينة دوما السورية نبيل العربى يدين استمرار القصف العشوائى للمدنيين فى مدينة دوما السورية
استنكر الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبشدة، استمرار الضربات الجوية وعمليات القصف العشوائى التى يتعرض لها المدنيون السوريون فى مناطق وأحياء مختلفة فى سوريا، وخاصة عمليات القصف التى شنّها النظام السورى فى الأيام الأخيرة وطالت السوق الشعبى فى مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، وأودت بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء.

ودعا الأمين العام فى بيان اليوم الثلاثاء إلى الوقف الفورى لهذه العمليات الموجهة ضد المدنيين، معربًا عن تأييد جامعة الدول العربية للبيان الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 17/8/2015 بشأن مستجدات الأوضاع فى سوريا، الذى طالب بالكفّ عن إيذاء المدنيين والاستخدام العشوائى للأسلحة، واعتبر البيان أن سوريا تشهد أكبر أزمة إنسانية فى العالم، وتُهدّد أمن وسلامة المنطقة.

كما أعرب الأمين العام عن أمله فى أن تسفر الجهود والاتصالات العربية والدولية الجارية عن إنضاج الحل السياسى المنشود للأزمة السورية، وفقًا لبيان جنيف 1.

وجدد الأمين العام الإعراب عن دعمه للجهود التى يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دى مستورا فى هذا الشأن.

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