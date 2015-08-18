أهالى الشهداء يتظاهرون أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطينى فى غزة

نظم المئات من ذوى شهداء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة مظاهرة اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجلس الوزراء غرب مدينة غزة، احتجاجا على عدم اعتماد أسماء أبنائهم ضمن كشوف "مؤسسة أسر الشهداء والجرحى" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ورفع المشاركون فى المظاهرة صورا لأبنائهم وشعارات مختلفة تطالب بحقوقهم واعتمادهم ضمن كشوف "مؤسسة أسر الشهداء والجرحى" أسوة بباقى الشهداء الفلسطينيين خلال عدوانى 2008 و2012 على غزة.

وحاول العشرات من المتظاهرين اقتحام مقر مجلس الوزراء بالتزامن مع عقد المجلس جلسته الأسبوعية برام الله وغزة عبر الفيديو كونفرنس.

ودعا متحدث باسم المحتجين إلى مواصلة الاحتجاجات وتصعيدها رفضا لسياسات الحكومة و"مماطلتها" فى اعتماد الكشوف "على حد وصفه.

وأشار إلى أن أطفال وزوجات وأمهات الشهداء بحاجة إلى من يرعاهم ويكفلهم فى ظل الظروف الصعبة التى يحياها سكان القطاع وخاصة أن عددا كبيرا من أولئك الشهداء هم المعيل الوحيد لعائلاتهم.

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