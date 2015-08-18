حوالى 21 الف مهاجر وصلوا الاسبوع الماضى الى اليونان

وصل حوالى 20843 مهاجرا غير شرعى الاسبوع الماضى بين 8 و14 اغسطس الى اليونان عبر البحر، على ما اعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة الثلاثاء فى جنيف.

واوضحت المفوضية ان هذا العدد يمثل حوالى 50% من اجمالى المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا الى اليونان بحرا خلال العام 2014 والذين بلغ عددهم 43500، مشيرة الى ان "وتيرة الوصول تزايدت باستمرار خلال الاسابيع الاخيرة".

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