حوالى 21 الف مهاجر وصلوا الاسبوع الماضى الى اليونان

وصل حوالى 20843 مهاجرا غير شرعى الاسبوع الماضى بين 8 و14 اغسطس الى اليونان عبر البحر، على ما اعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة الثلاثاء فى جنيف.إعلان - Ads إعلان - Ads
واوضحت المفوضية ان هذا العدد يمثل حوالى 50% من اجمالى المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا الى اليونان بحرا خلال العام 2014 والذين بلغ عددهم 43500، مشيرة الى ان "وتيرة الوصول تزايدت باستمرار خلال الاسابيع الاخيرة".
واوضحت المفوضية ان هذا العدد يمثل حوالى 50% من اجمالى المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا الى اليونان بحرا خلال العام 2014 والذين بلغ عددهم 43500، مشيرة الى ان "وتيرة الوصول تزايدت باستمرار خلال الاسابيع الاخيرة".
>