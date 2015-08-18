الكويت تدين احتلال جماعة الحوثى مبنى السفارة الإماراتية فى صنعاء

أدانت الكويت بشدة احتلال جماعة الحوثى على مبنى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الأول الأحد بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وشددت الخارجية الكويتية فى بيان اليوم الثلاثاء على أن "هذا الفعل المستنكر والمرفوض يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ولكافة المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة".

وقال البيان إن هذا الفعل يقوض الجهود الحثيثة التى تقوم بها دول التحالف العربى ودولة الإمارات العربية المتحدة فى إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

وأكد أهمية إخلاء السفارة من محتليها وضمان أمن وسلامة العاملين فيها، مشددة على وقوف الكويت إلى جانب الإمارات العربية المتحدة فى كل ما تتخذه من إجراءات فى سبيل الحفاظ على مصالحها.

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