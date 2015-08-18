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الدفاع فى قضية "سوديك" يقدم دفوعا قانونية ويطلب براءة المتهمين

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الدفاع فى قضية "سوديك" يقدم دفوعا قانونية ويطلب براءة المتهمين الدفاع فى قضية "سوديك" يقدم دفوعا قانونية ويطلب براءة المتهمين
استكمل عبد الرؤوف مهدى دفاع المتهمين فى قضية "سوديك" مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبد السلام يونس.

وقدم الدفاع عدة دفوع قانونية منها انتفاء صلة المتهم الأول بالجريمة محل النظر، وانتفاء جريمة التربح بحق المتهم وانتفاء اختصاص عمله، وانتفاء علاقة السببية بين الحصول على مال بغير حق والأعمال الوظيفية، وانتفاء علاقة المتهم الثالث بشركة "سوديك"، انتفاء الركن المادى، حيث إنه لا يكفى أن يكون الموظف العام تربح أو ربح غيره، حيث إنه يجب أن يكون له دور مباشر فى هذا التربح، وانتفاء الركن المعنوى الإضرار العمدى بالمال العام.

واختتم "مهدى" مرافعته بطلب براءة المتهمين وفقا لما تم الاستناد إليه فى المرافعة، وما يستقر فى وجدان المحكمة من عقيدة تشكلت خلال نظر الدعوة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، بالسجن المشدد خمس سنوات، لإبراهيم سليمان، ورجل الأعمال الهارب، مجدى راسخ، والحبس عامًا مع الشغل لعزت عبد الرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد، وعاقبت بقية المتهمين، وهم فؤاد مدبولى، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، إلا أنَّ محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
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