السيطرة على معركة بالأسلحة بين عائلتين بسبب دراجة بخارية بالمنيا

نجحت قوات الأمن بالمنيا، بالسيطرة على معركة بالأسلحة النارية بين عائلتي الدبيكي والتوني بقرية الصرماني بمركز سمالوط، وذلك على خلفية حادث دراجة بخارية.

> تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز سمالوط، بحدوث مشاجرة ومصابين وإطلاق أعيرة نارية بقرية الصرماني، بدائرة المركز.

> بالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من، محمد-ا-ف 24 سنة مندوب مبيعات، مصاب، ونصار-م-ح 29 سنة عامل، مصاب، وإبراهيم-ف-م 45 سنة مدرس، هارب، وعبد العزيز-ف-م 30 سنه عاطل، هارب، “طرف أول من عائلة التوني”، وشعبان-ع-س 50 سنه فلاح، مصاب، وسيد-خ-ا 21 سنة طالب، مصاب، ومدحت-م-د 50 سنة موظف، ووجدي-م-د 55 سنة مدير جمعية زراعيه، وحمادة-و-م 25 سنة فلاح، هارب، وإسلام-م-م، هارب،” طرف ثاني عائلة الدبيكي”.

> وتبين إن سبب المشاجرة وجود خلافات سابقة بين الطرفين لقيام أحد أفراد الطرف الأول بالإصطدام بدراجته البخارية ببعض أفراد الطرف الثاني، وتجددت اليوم المشاحنات إلى مشاجرة تعدي كلا الطرفين علي الأخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، وتم ضبط الطرفين، وكذلك بندقية خرطوش بحوزة المتهم الثاني مرخصة، و30 طلقة من ذات العيار.

> وبمواجهة الطرفين تبادلا الإتهامات بالتعدي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط المتهمين الهاربين والأسلحة المستخدمة.