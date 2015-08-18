نيابة منشأة ناصر تحجز3 أشخاص متهمين بالانتماء للإخوان لورود تحريات الأمن

أمر أحمد خالد مدير نيابة منشأة ناصر، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، بحجز 3 أشخاص متهمين بالانتماء إلى الجماعة الإرهابية، والتظاهر بدون ترخيص، لحين تحريات الأمن الوطنى .

كانت وردت معلومات للأجهزة المعنية، بقيام 3 أفراد متباينة أعمارهم، بالتظاهر بدون ترخيص، وتوزيع منشورات مناهضة لمؤسسات الدولة، وعلى الفور تم إعداد خطة مناسبة من التحريات للتأكد من صحة الواقعة .

وتمكن رجال الشرطة من القبض على المتهمين أثناء تواجدهم بمساكنهم، عقب استصدار إذن من النيابة العامة، وبسؤالهم عما نسب إليهم من تهم، أنكروا جميعا ارتكابهم أى وقائع، فأمرت النيابة بحجزهم لحين التحريات .

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