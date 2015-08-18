مصرع طالب وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بالمنيا

لقى طالب مصرعه، وأصيب اثنان آخران فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا من المستشفى العام بوصول كل من "علاء أحمد إسماعيل "17 سنة" طالب جثة هامدة إثر إصابته بجروح نافذة بالصدر من الناحية اليسرى، وآخر جرح قطعى باليد اليمنى ووالده أحمد إسماعيل محمود عمران "44 سنة" فلاح مصابا بسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود على أحمد "35 سنة" عامل ومصاب بجرح قطعى بفروة الرأس ومقيمون جميعا بدائرة المركز".

بالانتقال وسؤال الثانى والثالث اتهما أشرف محمد إبراهيم "25 سنة" وحاصل على دبلوم ومقيم بذات الناحية، وبالتعدى على الأول بسلاح أبيض كان بحوزته محدثا به عدة إصابات أودت بحياته، وكلا من محمد محمد إبراهيم "49 سنة" عاطل وصبحى خيرى إبراهيم "48 سنة" فلاح وإسلام شحاته فايز "25 سنة" فلاح وعمر حسن عبد الصمد "16 سنة" طالب، ومقيمون بذات الناحية بالتعدى عليهما وإحداث إصابتيهما خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتم تطويق موقع الحادث لمنع تجد الاشتباكات بين الطرفين.

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