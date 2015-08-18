سقوط "وليد أبو عمار" خط الصعيد بالصف

فى ضربة أمنية جديدة للقضاء على البؤر الإجرامية والمطلوبة على ذمة قضايا جنائية، نجحت أجهزة الأمن بالجيزة فى إلقاء القبض على وليد "أبو عمار" من العناصر الجنائية الخطيرة الهاربة من سجن وادى النطرون.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد محمود شوقى مأمور قسم شرطة الصف، والمقدم محمد عبد الشكور رئيس المباحث يفيد ضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية و4 خزن و200 طلقة آلية، خلال حملة أمنية لمداهمة وكر المتهم، والتى تم ضبط خلال مداهمة أحد الجبال بقرية الشوبك الغربى.

وكشف تحريات المباحث، بإشراف العميد طارق حمزة مفتش مباحث قطاع شرق الجيزة، أن المتهم مطلوب فى عدة قضايا وصادر ضده أحكام منها 15 سنة سجن فى قضية خطف، والهروب من سجن وادى النطرون أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وصادر ضده 8 أحكام مؤبدة و30 ضبط وإحضار فى سرقة سيارات تحت تهديد السلاح، وقضية شروع فى قتل ضابط شرطة.

تحرر محضر للمتهم، وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيقات.