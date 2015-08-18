إحباط تهريب 107 آلاف ريال سعودى و12 تليفون محمول بمطار برج العرب

تمكنت شرطة أمن الموانئ بمطار برج العرب من ضبط الراكبة (ر.م)، 31 سنة، والمتجهة إلى دبى، حال محاولتها تهريب مبلغ 107 آلاف ريال سعودى كانت تخفيها داخل "أكيلاسير ورقى" حتى لا يستطيع أحد اكتشافه ولكن رجال الشرطة بالمطار تمكنوا من كشف الراكبة قبل الصعود للطائرة.

وتمكنت قوات الأمن بالمطار من ضبط الراكب "ع.ف" كويتى الجنسية، والقادم من الكويت، قبل محاولة تهريب 12 تليفون محمول "iphone6" كان يخفيها داخل أكياس بلاستيكية داخل ملابسها وقدرت قيمة المضبوطات الجمركية بنحو 105 آلاف و600 جنيه، وتم التصالح والتنازل عن المضبوطات لصالح الدولة.

جدير بالذكر أن القانون المصرى يمنع خروج أكثر من 5000 جنيه مصرى، أو 10000 دولار أمريكى أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتم مصادرة المبلغ وعرض المتهم على النيابة المختصة.

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