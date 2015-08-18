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مصرع شخص وإصابة 8 فى حادث تصادم بين سيارتين فى قنا

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مصرع شخص وإصابة 8 فى حادث تصادم بين سيارتين فى قنا مصرع شخص وإصابة 8 فى حادث تصادم بين سيارتين فى قنا
لقى مأذون قرية دندرة مصرعه فيما أصيب 8 آخرون فى حادث تصادم وقع اليوم الثلاثاء بين سيارة ملاكى وأخرى أجرة أمام قرية دندرة.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما أجرة والأخرى ملاكى أمام قرية دندرة التابعة لمركز قنا وأسفر الحادث عن مصرع مأمون نجدى خليل مأذون قرية دندرة، وإصابة 8 آخرين انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى بقنا والجثة لمشرحة مستشفى قنا العام.

جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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