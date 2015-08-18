النيابة تخلى سبيل أمين شرطة لإطلاقه "رصاص" بالخطأ على طفلة بالمعصرة

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بإخلاء سبيل أمين شرطة بقسم حلوان، بكفالة 5000 جنيه، عقب إطلاقه رصاصا بطريق الخطأ على طفلة بمنطقة المعصرة.

كانت البداية عندما وردت معلومات لقسم شرطة المعصرة تفيد بقيام شخصين بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة المعصرة، وأثناء محاولة أمين الشرطة الذى يدعى "ا.م" بالقبض على المتهمين، فتعدى إحداهما عليه بـ"كتر" مما أحدث له إصابة بذراعيه، مما اضطره إلى إخراج طبنجته الميرى وإطلاق طلقات فى الهواء، أدت إلى إصابة الطفلة حبيبة رأفت، وعلى الفور تم نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، وفر المتهمون هاربين.

وحرر المحضر اللازم للواقعة والذى حمل رقم 21629، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، والتى أمرت بضبط وإحضار المتهمين، وإخلاء سبيل أمين الشرطة المصاب عقب السماع إلى أقواله.

ويذكر أن النيابة انتقلت إلى المستشفى لسؤال المجنى عليها، التى أكدت أنها كانت تسير فى طريقها إلى السوبر ماركت لشراء بعض المشتريات.