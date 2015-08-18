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الجيش الليبى يقصف جرافة قادمة من مصراتة قرب شواطئ بنغازى

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الجيش الليبى يقصف جرافة قادمة من مصراتة قرب شواطئ بنغازى الجيش الليبى يقصف جرافة قادمة من مصراتة قرب شواطئ بنغازى
أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل لها اليوم الثلاثاء، بقيام الجيش الليبى بقصف جرافة قادمة من مصراتة قرب شواطئ بنغازى تحمل مقاتلين وذخائر.

يشار إلى أن نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد تقديم المساعدة الفورية لليبيا وتحقيق مطلبها بالدفاع العربى المشترك تجاه القضية الليبية، مؤكدا أن الإرهاب آفة العصر ومسئولية اجتثاث الإرهاب من جذوره تقع على كاهل جميع الدول، مطالبا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية والفكرية لتنفيذ القرار الوزارى للعام الماضى لمكافحة الإرهاب.

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