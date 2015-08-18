السعودية تعلن وصول الطائرة الإغاثية الثامنة إلى مطار عدن

أعلنت المملكة العربية السعودية وصول الطائرة الإغاثية الثامنة التى أشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الثلاثاء إلى مطار عدن الدولى بالتنسيق مع الهيئة العالمية لأطباء عبر القارات، محملة بثمانية أطنان من حليب الأطفال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (وا س) أن هذه المساعدات تأتى إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتقديم المساعدات العاجلة للشعب اليمنى الشقيق ومتابعة ولى العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وأمر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتأمين طائرات شحن تابعة لقيادة القوات الجوية الملكية السعودية لتسيير جسر جوى لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية وعلى متنها فريق إغاثى متخصص من المركز.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمى لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رأفت الصباغ أن هذه الرحلة تحمل ثمانية أطنان من حليب الأطفال، مشيرا إلى أن الجسر الإغاثى مستمر ضمن خطط وبرامج أعدت لهذا الغرض بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة الشرعية اليمنية.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع هذه المواد الغذائية على الأطفال وأمهاتهم فى اليمن، بما يضمن وصولها لمستحقيها، مؤكدا أن التنوع فى الطائرات الإغاثية يأتى لتحقيق المتطلبات الأساسية التى يحتاجها جميع الفئات العمرية للأشقاء فى اليمن.

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