المالكى: لا قيمة لنتيجة لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل

قال رئيس الوزراء العراقى السابق نورى المالكى اليوم الثلاثاء إن النتائج التى خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل فى ايدى تنظيم داعش "لا قيمة" لها.

كانت لجنة التحقيق البرلمانية دعت إلى مثول المالكى ومسؤولين كبار آخرين للمحاكمة بتهمة الإهمال فيما يتعلق بسقوط الموصل.

وكتب المالكى على صفحته على فيسبوك "ما حصل فى الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها فى أنقرة ثم انتقلت المؤامرة إلى أربيل."

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