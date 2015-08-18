هوى شقتك واطردى الجراثيم والحشرات فى 5 خطوات

فى الموجة الحارة تغلق كل المنازل نوافذها للتمتع ببرودة التكييف، التى تقيها حر الصيف وأشعة الشمس الساخنة، إلا أن ما زاد عن حده انقلب إلى ضده، ما يجعل تهوية المنازل ضرورية حتى يصبح المنزل خاليا من الحشرات والفطريات ومنابع العدوى أولا بأول.

الدكتور أيمن محمد أخصائى الجلدية والتناسلية نصح بضرورة تهوية المنازل خلال الموجة الحارة، لما تخلفه الرطوبة والحرارة وتشغيل التكييفات على الدوام من حشرات فراش صغيرة، وجراثيم وبكتيريا، وتراكمها داخل المنازل يزيد من فرص الإصابة بحساسية الصدر وحساسية الأنف وتهيج جيوب الأنفية.

ولذا يقدم أيمن مجموعة من النصائح لربة المنزل لتهوية المنازل خلال الموجة الحارة، أهمها:

-استيقظى صباحا أو بعد الفجر لتهوية المنزل وافتحى النوافذ ليتجدد الهواء بداخله

-اهتمى بغسيل المناشف والمفارش والمفروشات المختلفة

-نظفى المنزل جيدا وازيلى الأتربة أولا بأول

-اهتمى بتنظيف المكان المتواجد فيه التكييف جيدا لتجنب إثارة الصدر لدى أفراد الأسرة

-ابتعدى عن تهوية المنزل فى فترات الذروة والظهيرة والمليئة بالغبار