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للحوامل فى الحر.. بلاش مسبك ومخلل وابعدى عن فواكه الحساسية

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للحوامل فى الحر.. بلاش مسبك ومخلل وابعدى عن فواكه الحساسية للحوامل فى الحر.. بلاش مسبك ومخلل وابعدى عن فواكه الحساسية
كثير من الحوامل لسن على دراية ببعض الأطعمة التى يجب عليهن تجنبها عند ارتفاع درجات حرارة الجو لتفادى التعرض لبعض الأضرار الصحية هى جنينها.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج النحافة والسمنة، إنه يجب على النساء الحوامل الاهتمام بنوعية الغذاء الذى تتناوله خلال حملها خاصة مع ارتفاع درجات حرارة الجو مما يستوجب عليها أن تكون دارية بالأطعمة المفيدة والضارة أثناء الحمل مع زيادة نسبة رطوبة الجو للحفاظ على صحتها.


>وتستكمل د. نهى، قائلا: "هناك بعض التعليمات الغذائية التى يجب على الحوامل مراعاتها أثناء ارتفاع درجات حرارة الجو وأهمها:"

1) تجنب تناول الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الأملاح لحمايتها من ارتفاع ضغط الدم خاصة زيادة رطوبة الجو مثل المخلات.
>2) الابتعاد عن تناول الأطعمة الحريفة والحارة مثل الشطة.
>3) الإقلال من تناول المقليات والغنية بالدهون.
>4) تجنب الفواكه المسببة للحساسية الجلدية.
>5) الإقلال من تناول المشروبات الساخنة.
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مصر 365