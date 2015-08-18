الحب فى مرحلة المراهقة يعرضك للإصابة بالاكتئاب وإدمان الخمور

نتائج خطيرة للغاية كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بخصوص المخاطر المحتملة للحب وبدء العلاقات العاطفية بين الجنسين خلال مرحلة المراهقة، وذلك وفقاً لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة دنفر الأمريكية، شملت 200 مراهقاً، يبلغ عمرهم 16 عاماً، واستمرت لمدة 9 سنوات.

وكشفت النتائج أن المراهقين الذين يقعون فى الحب خلال تلك المرحلة العمرية يكونون أكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب، ويكونون أيضا عرضة لإدمان الخمور وممارسة العنف والانعزال عن المجتمع مقارنة بالأشخاص الذين يتجنبون العلاقات العاطفية خلال المراهقة.

وأكد الباحثون أن المراهقين الذين دخلوا فى علاقات عاطفية مبكرة تعرضوا لمشاكل واضطرابات نفسية أكثر مقارنة ً بالمراهقين الذين لم يخوضوا هذه التجربة، أو الأشخاص الأكبر عمراً الذين بدأوا هذه العلاقات فى مرحلة متأخرة.

ولفت الباحثون فى الوقت نفسه، إلى أن طبيعة العلاقة العاطفية بين المراهقين من كلا الجنسين هى أحد العوامل المتحكمة فى نسب وفرص الأمراض النفسية التى قد يصابون بها، فى حين تقل فرص هذه الاضطرابات المرضية حال كانت العلاقة جيدة ولم تحدث أى مشاكل بين الطرفين.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Child Development"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن عشر من شهر أغسطس الجارى.

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