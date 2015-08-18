انقلاب سيارة محملة بـ21 طن غاز صب على الطريق الصحراوى بالمنيا

شهد الطريق الصحراوى الشرقى انقلاب سيارة محملة بالغاز الصب دون تسرب للغاز.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شركة العدوة، يفيد انقلاب سيارة محملة بالغاز الصب بالطريق الصحراوى الغربى، أمام قرية الشيخ مسعود.

بانتقال قوات الحماية المندية والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 287 ى-د-ر، فنطاس بمقطورة رقم 625 م-ى-ب، قيادة مصطفى محيى الدين، تابعة لشركة السهم للبترول، محملة بـ21 طن غاز صب، بالطريق فى اتجاه من القاهرة لمصنع شوشه بسمالوط، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، نتيجة انفجار الإطار الأمامى، الأيسر للجرار، مما أدى إلى انقلابها بالجزيرة الوسطى للطريق، ولم يسفر ذلك عن تسرب من حمولة السيارة، وبسؤال قائدها أيد ما جاء بالفحص.

تم تسير حركة المرور، والاستعانة بونش المحافظة لرفع السيارة إلا أنه تبين عدم القدرة على ذلك، وجار الاستعانة بمعرفة مسئولى الشركة والمحافظة للاستعانة بونش آخر، وتم تعيين خدمات الحماية المدنية على السيارة.