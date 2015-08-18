وزارة العدل تجرى حركة تغييرات لرؤساء المحاكم الابتدائية خلال ساعات

قال مصدر "إن المستشار أحمد الزند وزير العدل، يجرى حركة تغيرات على رؤساء المحكم الابتدائية فى الحركة القضائية خلال ساعات، والتى تتضمن تغيير ما يقرب من 20 رئيس محكمة ابتدائية".

وأضاف المصدر أن المستشار أحمد الزند وزير العدل، أصدر قرارا وزاريا بتجديد ندب المستشار مجدى خليفة، لرئاسة محكمة جنوب القاهرة، كما أصدر قرارا بتجديد ندب المستشار أحمد طلبة لرئاسة محكمة بورسعيد الابتدائية.

وأصدر وزير العدل قرارا آخر بتجديد ندب المستشار إبراهيم عبد المقصود رئيسا لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية، على أن يكون قرار تجديد الندب لمدة عام، كما أصدر أيضا قرارا بندب المستشار جمال على موسى لرئاسة محكمة قنا الابتدائية بدلا من المستشار حسن كامل عبد اللطيف.