الدفاع بقضية "سوديك": لا محل للحديث فى تلك الدعوى المدنية عن المال العام

استكمل عبد الرؤوف مهدى، دفاع المتهمين فى قضية "سوديك"، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، حيث اعتبر أن القضية المنظورة أمام الهيئة القضائية بعيدة كل البعد عن المال العام ولا محل للحديث فى هذه الدعوة المدنية عن المال العام.

وبرر "مهدى" أسباب استناده إلى مدنية الدعوى بأن القانون يفيد بعدم جواز العقاب فى القانون الجنائى على الوقائع السلبية، لأنها لا تتضمن سلوكيات الامتناع المعاقب عليه جنائيًا.

وانتقل "مهدى" للحديث عن تقرير اللجنة الفنية الذى أفاد أن النسبة المسددة قبل التعاقد 5%، واللجنة أفادت في تقريرها أن شركة "سوديك" التزمت ببنود العقود.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المشدد خمس سنوات لإبراهيم سليمان، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ، والحبس عامًا مع الشغل لعزت عبد الرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد، وعاقبت بقية المتهمين، وهم: فؤاد مدبولى، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، إلا أنَّ محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

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